Saiba como será o novo saque do FGTS a partir do dia 15 de junho

Governo Federal pretende seguir o mesmo modelo adotado no pagamento do auxílio emergencial

Medida Provisória do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicada em abril liberou uma nova rodada de saques extraordinária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O calendário detalhado ainda deve ser divulgado pelo Governo Federal, mas já se sabe que os pagamentos devem acontecer entre 15 de junho e 31 de dezembro e que possivelmente será ordenado pelo mês de nascimento do trabalhador.

De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, o saque em espécie do benefício terá que esperar um pouco após o recebimento do valor em conta.

A instituição efetuará o depósito do valor de saque, mas os contribuintes terão que esperar alguns dias para realizar o saque, assim como acontece com o auxílio emergencial. O crédito deve acontecer em conta poupança previamente aberta.

O objetivo é evitar filas e aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus e dessa vez, os saques serão limitados a R$ 1.045,00, independente do número de contas que o indivíduo possua.

Quer comentar?

Comentários