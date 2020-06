Maioria dos leitos de UTI para Covid-19 em Anápolis estão desocupados

Portal 6 consultou a situação atual do Hospital Municipal, Norma Pizzari, UPA da Vila Esperança, UPA Pediátrica, HUANA, Santa Casa e Ânima

Norteadora do nível de isolamento social em Anápolis, a ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19 está baixa considerando a quantidade de confirmações da doença que cresce diariamente.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), somente seis dos 33 leitos de UTI exclusivos para anapolinos com sintomas de doenças respiratórios encontram-se ocupados até esta segunda-feira (08). Os outros 27, de acordo com a pasta, seguem disponíveis.

A Semusa informou que os leitos de UTI da Prefeitura de Anápolis estão distribuídos entre o Hospital Municipal Jamel Cecílio, Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança e UPA Pediátrica.

No Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) não há leitos de UTI exclusivos para moradores da cidade. Na unidade, que atende toda a Macrorregião Centro-Norte, 11 dos 15 disponibilizados para pacientes suspeitos e confirmados para Covid-19 encontram-se ocupados.

Já a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis reservou cinco leitos exclusivos para gestantes com o coronavírus, sendo um de UTI e quatro de isolamento. Segundo o hospital filantrópico, no momento nenhuma paciente com este perfil está internada.

O Ânima Centro Hospitalar, unidade pertencente à rede privada de saúde, tem dois leitos de UTI para tratar exclusivamente de casos de coronavírus. No entanto, segundo o hospital, nenhum deles precisou ser utilizado ainda desde o início da pandemia.

“Caso haja um aumento de números, pela nossa estrutura conseguimos isolar uma UTI inteira 10 leitos exclusiva”, afirmou ao Portal 6 o diretor-administrativo do Ânima Centro Hospitalar, Romilton Gonçalves Dias, destacando que ao todo a unidade tem 20 leitos de UTI.

A reportagem também solicitou as mesmas informações para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), mas não obteve retorno até o fechamento desta publicação.

