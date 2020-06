Marcada a instalação de novos radares eletrônicos em Anápolis; saiba como será o funcionamento

Previsão é que ao todo o município tenha 323 equipamentos, um aumento de 53% na quantidade anterior

A partir da próxima semana, Anápolis já deve começar a receber a instalação dos novos radares eletrônicos, a fim de fiscalizar e regular o trânsito no município. A princípio, as máquinas serão instaladas apenas na Avenida Brasil.

De acordo com a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), o prazo para a realização do procedimento é de 20 a 30 dias. Já a previsão para a instalação dos equipamentos no restante da cidade é de 120 dias.

O órgão também ressaltou que os radares poderão funcionar de imediato após a instalação, mas que irá comunicar e informar os motoristas para que ninguém seja pego de surpresa.

Vencedora do processo licitatório emitido pela CMTT, a empresa Velsis Sistemas e Tecnologia Viária já havia sido confirmada como a escolhida para a tarefa no dia 28 de janeiro deste ano, quando a Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município, mas ainda aguardava a assinatura oficial do contrato que oficializava a decisão.

Com o firmamento do contrato e a emissão da ordem de serviço, a empresa será responsável pelo aumento de 211 para 323 no número de radares eletrônicos da cidade – quantia que representa um acréscimo de 53%.

