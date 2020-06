Prefeito de Silvânia é afastado do cargo em mega força-tarefa que investiga corrupção

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sete de afastamento de função pública e dois mandados de prisão temporária

Deflagrada na manhã desta terça-feira (09), a Operação Hércules afastou o prefeito de Silvânia, José Faleiro (PSDB), do cargo juntamente com outros servidores do município.

A força-tarefa contou com a participação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (DERCAP), Ministério Público de Goiás (MP-GO), Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) e Polícia Científica.

A investigação apura o esquema de uma organização criminosa, formada por agentes públicos da Prefeitura de Silvânia e sócios proprietários de uma empresa com o objetivo de fraudar a prestação de serviço público de limpeza.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sete de afastamento de função pública e dois mandados de prisão temporária em Silvânia e Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, os crimes de corrupção, peculato-desvio, crimes de falsidade e delitos licitatórios levaram a um prejuízo estimado em R$ 400 mil reais aos cofres públicos do município.

