Polícia Civil responde se houve discriminação e exagero em prisão de travesti em Anápolis

Pelo furto de quatro peças de picanha, uma travesti de 29 anos foi detida e, sem R$ 5 mil para pagar a fiança, acabou sendo levada para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, nesta quarta-feira (10).

Arbitrado pela delegada plantonista Karla Portes Poubel, o valor chamou atenção de internautas, que recordaram que pessoas da cidade que cometeram crimes mais graves, como homicídio culposo por atropelamento, tiveram uma fiança menor.

Também foi questionado nas redes sociais se a identidade de gênero da travesti não teria sido um fator a mais que contribuiu para que o valor da fiança fosse estabelecido em R$ 5 mil.

Em nota ao Portal 6, a Polícia Civil (PC) esclareceu que não houve qualquer tipo de discriminação no caso e pontuou que a autuação em questão se deu exclusivamente em consonância com o rito legal seguido pela corporação.

A PC informou ainda que a travesti é reincidente e acumula passagens pelos crimes de roubo a transeunte (2014), furto em estabelecimento comercial (2015), falsa identidade e extorsão (2018).

A Polícia Civil informa que o arbitramento da fiança foi feito pela autoridade policial com fulcro no artigo 326 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que devem ser considerados, para sopesar o valor a ser pago, outros critérios além da capacidade econômica do autuado e a natureza do delito (e não sua gravidade), tais como a vida pregressa do autuado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das custas do processo, até o final julgamento.

O autuado possui inúmeras passagens policias. Inclusive já foi preso, também em flagrante, por roubo a transeunte em 2014, furto em estabelecimento comercial em 2015, falsa identidade e extorsão em 2018. A Polícia Civil ressalta que a autuação em flagrante se deu pelo fato praticado pelo autor, devidamente tipificado como crime, e nega, destarte, qualquer discriminação com relação ao preso.

Divisão de Comunicação e Cerimonial / PCGO