As ações que a Saneago garante estar implementando em Anápolis para não faltar água na cidade

Período de estiagem está próximo e a empresa se comprometeu a cumprir projeto de curto, médio e longo prazo

O problema da falta de regularidade no fornecimento de água, especialmente durante o período de estiagem, é um velho conhecido da população de Anápolis.

Isso se dá devido à ausência de algum rio de grande porte nas proximidades do município. As nascentes próximas, por si só, não são capazes de suprir a necessidade da terceira cidade mais populosa do estado, com quase 400 mil moradores.

No intuito de amenizar essa situação, o Governo de Goiás preparou um cronograma de obras, que vem sido desenvolvido desde 2019, para que a Saneago – empresa gestora da água em Anápolis – possa abastecer a cidade sem interrupção.

Segundo o estado, o projeto é sustentado por três pilares: ação imediata, prevenção e planejamento.

No que se refere às ações imediatas, 27 novos poços profundos foram perfurados no município e mais de 30 quilômetros de tubulação foram instalados, servindo como parte da rede de interligação dos poços e adutoras. A previsão é de que em agosto essa rede esteja operando.

Já a medida de prevenção adotada para superar o período de seca, que está se aproximando, foi a instauração do decreto que declara situação de risco de emergência hídrica por 210 dias na bacia hidrográfica do Ribeirão Piancó, que abastece Anápolis – mais detalhes sobre este decreto e suas respectivas medidas podem ser encontrados nesta reportagem do Portal 6.

Outra medida implementada para prevenir a falta de água foi a integração dos sistemas Piancó e do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), viabilizando o abastecimento para a região Sul da cidade.

Além disso, a Saneago trabalha com a perspectiva de emplacar as seguintes novidades na cidade: dois novos centros de reservação, uma adutora de água tratada e de uma estação de tratamento de água compacta, essa última em fase de licitação.

