Semusa confirma a sexta morte e mais 19 casos de Covid-19 em Anápolis

Entre os novos pacientes infectados pela doença no município está uma idosa de 100 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou a sexta morte por Covid-19 em Anápolis. A vítima, segundo a pasta, era um homem de 46 anos.

Em boletim, a Semusa informou que o óbito ocorreu na quarta-feira (10) no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves. O homem estava na UTI.

Como adiantado pela seção Rápidas do Portal 6, ele era portador de obesidade grau dois e sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto fazia hemodiálise.

De acordo com a Semusa, mais 19 moradores de Anápolis receberam diagnóstico laboratorial da doença nas últimas 24h.

Os novos casos notificados são de 11 mulheres, com idade entre 24 e 100 anos, e oito homens, com idade entre 26 a 59 anos. Com isso, o município totaliza 396 casos confirmados.

Segundo a pasta, 186 pacientes encontram-se em isolamento domiciliar e 15 internados. O número de recuperados está em 189.

Há ainda 928 casos suspeitos em investigação pela Semusa. Já o número de casos descartados por exame laboratorial alcançou 839 nesta quinta-feira (11).

Quer comentar?

Comentários