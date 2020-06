Umidade do ar cai muito em Anápolis e cidade entra em alerta metereológico

Queimadas também podem agravar a situação, aumentando problemas respiratórios em idosos, crianças e pessoas com comorbidades

A chegada do inverno em Anápolis não é acompanhada apenas de queda na temperatura. Gradualmente, a umidade também cai e o tempo fica muito mais seco.

Tanto é que, neste sábado (13), pela primeira vez no ano, a cidade entrou no radar de alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), órgão do Ministério da Agricultura responsável por processar e fornecer informações meteorológicas à sociedade brasileira.

Nas últimas 24h, a umidade do ar em Anápolis entrou na zona de atenção laranja, o penúltimo do estágio de risco.

A quantidade água vaporizada da atmosfera na cidade está variando entre 12% e 20%.

Os efeitos no corpo e na saúde das pessoas podem ser imediatos com ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

As queimadas também podem agravar a situação, pois aumentam os problemas respiratórios em idosos, crianças e de quem tem comorbidades

