Pessoal, três grandes novidades para a nossa cidade.A primeira é que chegou agora há pouco para a nossa equipe de saúde 12 novos respiradores, aparelhos que serão utilizados exclusivamente em nossas unidades de atendimento ao COVID-19. Ou seja, agora ao invés de 33 leitos de UTI passaremos a contar com 45 leitos exclusivos para cidadãos anapolinos. Agradeço ao Presidente Jair Bolsonaro, ao Ministro Eduardo Pazuello e ao Senador Vanderlan Cardoso por esta importante ajuda.A segunda novidade é que foi finalizada a pesquisa epidemiológica na cidade que tinha como objetivo saber qual a porcentagem de anapolinos já foram contaminados pelo novo Coronavírus e, portanto, estão imunizados à doença. O resultado oficial é de que 7,8% dos nossos cidadãos devem já ter contraído o vírus, a maioria deles assintomáticos. Na prática, isto significa também que o nosso sistema de saúde está suportando muito bem esta luta contra o vírus na cidade, pois segundo este levantamento mais de 30 mil pessoas já estão imunizadas aqui em Anápolis e ainda assim continuamos em risco leve podendo manter nossas atividades econômicas funcionando. A terceira notícia é de que estamos lançando hoje uma nova ferramenta para que o cidadão possa acompanhar situação do Coronavírus no município. Através de um portal criado exclusivamente para isto, as informações são atualizadas em tempo real e podem ser acessadas por todos. É mais transparência na divulgação dos dados para toda a nossa população. Seguimos em frente na luta contra o COVID-19. 💪🙏PARA ACESSAR O PORTAL DO CORONAVÍRUS CLIQUE NO LINK ABAIXO:https://covid.anapolis.go.gov.br/

Posted by Roberto Naves on Monday, June 15, 2020