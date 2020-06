O cantor anapolino Gabriel Nandes faz sua primeira live nesta quinta-feira (18), a partir das 20h, no seu canal oficial no Youtube.

A transmissão acontece diretamente do decorado do empreendimento Gran Life, localizado no Centro de Anápolis, e promete momentos de muita emoção com as interpretações covers que fizeram o artista famoso na internet.

Com duração de cerca de duas horas, ele apresenta aproximadamente 25 canções incluindo autorais como a Seu Costume, que em um vídeo no seu canal, já teve mais de 1,4 milhões de visualizações.

A transmissão também tem o objetivo de ajudar a Santa Casa de Anápolis e, para isso, um código QR Code estará disponível na tela e ao ser escaneado é possível fazer doação de qualquer valor para a unidade de saúde. Essa é uma das motivações de Gabriel.

“As expectativas são as melhores possíveis. Estou muito animado em contribuir um pouco com a Santa Casa, uma instituição que tenho muito carinho. De quebra, o público recebe um pouco de entretenimento e respiro em suas casas, nesse momento delicado”, ressalta.

Quem é Gabriel Nandes

O jovem de 23 anos se dedica ao estilo pop e começou a carreira tocando em barzinhos de Anápolis em 2014. Há um ano e meio se mudou para São Paulo quando assinou contrato com a gravadora Valetes.

Porém, foi com a canção Seu Costume, feita em parceria com o ator e cantor Bruno Gadiol que o goiano estourou na internet. “Essa música ajudou muitas pessoas, pois tem uma causa social por detrás, a LGBT. Uma parte do sucesso dela se deu por isso”, explica Gabriel Nandes.

Em setembro de 2017 ele lançou seu primeiro trabalho autoral, o EP Singelo. Já em março do ano seguinte foi lançado o EP Te Canto. Ainda em 2018 o músico gravou seu primeiro DVD. Ano passado o lançamento foi do EP Meu @cústico, com o qual o cantor fez turnê com shows em Fortaleza, Recife, Anápolis, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

O palco desta live o Gran Life Medical Complex, empreendimento em construção e engajado com a cidade. O complexo será composto por uma torre comercial, um shopping, uma torre residencial e um hospital de alta complexidade e contará com serviços compartilhados e também os da modalidade pay-per-use, outra inovação.