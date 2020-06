Uma costureira de 29 anos, moradora do Parque Eldorado Oeste, precisou procurar a Central de Flagrantes de Anápolis nesta quinta-feira (18) para relatar o desfecho de uma história para lá de complicada.

Há três dias, a mulher teve de acionar uma viatura da Polícia Militar para denunciar que o carro dela, um GM Kadett de 1997, havia sido furtado. O crime ocorreu após o veículo ser deixado estragado no estacionamento do Posto Presidente.

Ela, porém, só ficou ciente da situação porque o chefe passou pelo local e percebeu que o Kadett não estava mais lá.

Depois da denúncia, a costureira passou a sair com o marido para procurar o carro e, nesta quinta (18), soube por populares que ele estaria em uma borracharia.

No estabelecimento descobriu que o veículo foi deixado lá por um homem que havia a abordado pouco antes do furto, no Residencial do Trabalhador, com interesse em comprá-lo.

Policiais militares foram até a casa do suposto autor para encaminhá-lo à delegacia, mas ele não estava. O caso agora deverá ser investigado pela 5º Delegacia de Polícia Distrital de Anápolis.