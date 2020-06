Um grupo de psicólogos de Anápolis criou um projeto social para oferecer atendimento psicológico gratuito aos que estão necessitando de suporte e apoio emocional meio à pandemia do novo coronavírus.

Intitulado “Projeto PAS”, a ação ocorre em parceria com a faculdade Uninassau e atenderá pessoas de todas as idades em dois consultórios do município: no Instituto de Psicanálise Psicologia e Saúde (IPPS), localizado na Rua Arlindo Costa, no bairro Jundiaí; e na clínica PsicoAmor, que fica na Rua General Joaquim Inácio, no Centro.

Para participar, basta que o interessado entre em contato pelo telefone (62) 9 9905-4508 e descreva brevemente o motivo para precisar do atendimento. A ordem das consultas será de acordo com a urgência de cada caso.

A equipe participante conta com quatro psicólogos. Dilma Lilia, uma das profissionais voluntárias, ressaltou a importância de se oferecer apoio psicológico neste período de crise e destacou que o projeto segue todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Estamos tomando todas as medidas necessárias – mantendo o distanciamento mínimo entre o terapeuta e cliente, utilizando máscaras e realizando a higienização do ambiente antes e depois de cada atendimento”, explicou.

As consultas serão, majoritariamente, presenciais. Exceções serão abertas em casos de pacientes que estejam no grupo de risco da Covid-19. Nessas situações, o atendimento será online.