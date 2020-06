Um bebê de quatro meses está entre os novos casos de Covid-19 registrados em Anápolis nas últimas 24h, segundo boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde divulgado neste sábado (20).

Além da criança, outros seis moradores do sexo masculino, com idade até 66 anos, e outras 12 moradoras, com idade entre 07 e 70 anos, receberam a confirmação da doença.

Com mais esses 19 casos, a cidade alcança a marca de 590 casos confirmados de Covid-19. Deste total, 155 pacientes estão isolamento domiciliar e 12 internados.

Os recuperados que terminaram a quarentena e, portanto, estão curados somam 412 e os óbitos 11, de acordo com a Semusa.

Os dados encontram-se na plataforma covid.anapolis.go.gov.br, lançada pela Prefeitura de Anápolis para monitorar o avanço do novo coronavírus no município.