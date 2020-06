Ético, respeitoso e muito querido entre os colegas de profissão, o advogado Claudio Gonzaga Jaime, de 46 anos, foi vítima de um mal súbito neste sábado (20), em Anápolis.

A morte, no Dia do Advogado Trabalhista, área que o profissional atuava com destaque, ocorreu de maneira repentina enquanto ele pedalava durante a manhã na Avenida JK.

Por cerca de 1h, os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tentaram reanimá-lo e chegaram a levá-lo até uma unidade de saúde, que confirmou o óbito.

Ele que, além de advogado, também era apicultor e conhecido por ter sido DJ e proprietário de uma boate nos anos 1990, deixa a esposa, familiares e muitos amigos.

O velório e sepultamento acontecem em cerimônias reservadas para evitar aglomerações em razão da pandemia da Covid-19.

Em nota à imprensa, a subseção Anápolis da Ordem dos Advogados (OAB) lamentou a perda do profissional e ressaltou que ele será lembrado pela simpatia, sensibilidade e afetuosa atuação.

A seção estadual da entidade também se pronunciou. “A OAB-GO se despede consternada de Claudio Jaime, pessoa muito querida da advocacia anapolina, e lamenta a súbita e prematura passagem do nobre colega”.