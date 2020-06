O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), manifestou satisfação com a aprovação, em tempo recorde, nesta terça-feira (23), da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2020, que adia as eleições municipais de outubro para novembro deste ano.

Ele disse que o Senado enfrenta a pandemia da Covid-19 com um gesto de bom senso e conciliação. O texto segue para a Câmara dos Deputados e a previsão no Congresso Nacional é de que será votado e promulgado rapidamente.

“Não era possível realizarmos eleições num momento de inseguranças e incertezas. Quero cumprimentar todos os senadores que fazem esta demonstração histórica de responsabilidade, de maturidade política e de certeza das atribuições de cada um”, declarou.

Davi atribui a velocidade na aprovação da PEC à consciência do papel do Senado diante de uma crise sem precedentes. Ele avalia que o adiamento do pleito por 42 dias dará tempo para que a questão de saúde pública seja equacionada, preservando a vida dos cidadãos e mantendo a previsibilidade do processo eleitoral.

“Precisamos fortalecer as instituições. Fortalecer as instituições é fortalecer a democracia”, afirmou, elogiando também o “papel conciliador” do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso.

O relator da PEC, senador Weverton Rocha (PDT-MA), também destacou a maturidade dos colegas.

“O Congresso Nacional, através do Senado, marca uma posição histórica no país colocando a vida em primeiro lugar” afirmou.

*Com informações da Agência Senado