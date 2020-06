O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) encontra-se, desde o início desta semana, com todos os 15 leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 ocupados e até que todos eles tenham alta não poderá receber novos pacientes.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a unidade pertencente ao Governo de Goiás tem uma abrangência macrorregional e, além de Anápolis, também atende moradores de outros municípios por meio do sistema de regulação.

Na segunda-feira (22) à noite, o painel covid.anapolis.go.gov.br mostrou que três leitos de UTI do HUANA haviam sido desocupados, mas logo na manhã desta terça-feira (23) atualizou que eles já haviam sido ocupados novamente.

Ao Portal 6, o médico Cecílio Alves, presidente da Fundação Universitária Evangélica (FUNEV), que administra o hospital, disse que não houve nenhuma morte ou alta e sim um remanejamento de pacientes da UTI para enfermaria e da enfermaria para UTI.

De acordo com a SES, o HUANA, além dos 15 leitos do UTI, também mantém 18 de enfermaria pelo mesmo esquema de regulação. Atualmente, há sete destes leitos destinados à Covid-19 desocupados na unidade de saúde.

Em nota à reportagem, a assessoria de imprensa do hospital pontuou que o fato de receber pacientes de outros municípios e da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) ter montado uma estrutura própria para os moradores da cidade não significa que a unidade deixou ou deixará de atender Anápolis.

Informou ainda que corresponde a 55% o percentual total de pacientes oriundos de Anápolis com suspeita ou confirmação de Covid-19 que o HUANA já atendeu em seus leitos desde o início da pandemia.

Com a palavra a SES

O Hospital de Urgências de Anápolis, por exemplo, tem uma abrangência macrorregional, recebendo pessoas de Anápolis e também de outras cidades goianas com a função de salvar vidas. Assim, a unidade cumpre o objetivo de prestar assistência às vítimas da Covid-19 que necessitam de internação em UTI ou enfermaria, sem nenhuma distinção do local de residência do cidadão.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) esclarece que os leitos de UTI Covid-19 do Governo de Goiás são regulados pela gestão estadual, servindo pacientes de todo o território goiano, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde.

Com a palavra o HUANA

O Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana) esclarece à comunidade anapolina que não existem impedimentos para que cidadãos de Anápolis com suspeita ou confirmados para Covid-19 tenham acesso ao atendimento nesta unidade de saúde. Pelo contrário, o Huana recebeu, desde o início da pandemia, pacientes anapolinos com suspeita e confirmados para Covid-19, alguns provenientes de unidades de saúde públicas municipais e outros de forma espontânea. Tanto que desde o início do atendimento no Huana a pacientes com suspeita ou confirmados para Covid, 55% dos pacientes atendidos são do Município de Anápolis.

O Huana informa ainda que, uma vez que a Prefeitura de Anápolis, conta com estrutura própria para combate à COVID-19, conforme já veiculado em diversos canais de comunicação da cidade, o número de pacientes locais enviados ao Huana com suspeita para o novo coronavírus tende a cair naturalmente. Diferentemente do que vem sendo veiculado em diversas plataformas de notícias, não procede a informação de que existe uma proibição por parte da Secretaria Estadual de Saúde ou por parte da Diretoria do Huana de internações de pacientes de Anápolis no Hospital de Urgências de Anápolis Dr Henrique Santillo.

Ressaltamos que informações e o acompanhamento de óbitos por Covid são de responsabilidade da Vigilância Epidemiológica do Município.

Destacamos também que os pacientes que chegam de outras unidades ou municípios no Huana são por via da regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que é responsável pela manutenção dos hospitais estaduais em Goiás.

Reafirmamos nosso compromisso com a cidade de Anápolis e sua população bem como com toda a região atendida pela unidade de saúde.