Um dos quartos de uma casa foi acometido por um incêndio na noite deste sábado (27). A residência está localizada na Rua 02, na Vila Góis.

A causa do incêndio não foi levantada. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e conteve as chamas.

Segundo a corporação, foram gastos um total de 1.800 litros de água na ação.

Houve apenas danos materiais para os moradores do imóvel e ninguém ficou ferido.