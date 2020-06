A juíza Elaine Christina Alencastro Veiga Araújo, da 3ª Vara Cível da Comarca de Anápolis local, estipulou uma multa diária de R$ 10 mil para que a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) cumpra a liminar concedida por ela no polêmico caso do shopping no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

O órgão, que rompeu unilateralmente o contrato de cessão de um terreno com a ETS Empreendimentos, disse por meio da assessoria de imprensa que ainda não foi notificado.

A empresa pertence a Matheus Henrique Aprígio Ramos, filho do contraventor Carlinhos Cachoeira.

O distrato foi feito após uma sequência de reportagens do jornal O Popular mostrar, a partir da denúncia do deputado estadual Humberto Teófilo, mais revelações sobre a negociação suspeita.

O Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, entrevistou a jornalista Fabiana Pulcineli e ela contou como descobriu as suspeitas na transação entre o órgão e a empresa.

