Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ela é a taxa básica de juros da economia no Brasil, utilizada como referencial para as operações financeiras.

Esse sistema é utilizado pelo governo, a cargo do Banco Central do Brasil, para que haja controle na emissão, compra e venda de títulos. A taxa Selic é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que se baseia em inúmeros indicadores financeiros do país para chegar a uma taxa.

Como esperado o Copom do Banco Central cortou a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, de 3% para 2,25% ao ano. Esse é o menor número desde 1996. A decisão foi unânime e veio dentro do esperado pela maior parte dos analistas de mercado.

Segundo o CEO e fundador da Exho Imóveis, Pedro Barbosa, com a Selic mais baixa, o rendimento em rendas fixas passam a diminuir, porque influenciam em diversas tarifas de juros do país, do rotativo, do cartão de crédito e também do financiamento imobiliário.

Um exemplo desse impacto está na análise de como o banco adquire dinheiro para poder emprestar às pessoas, para que essas financiem suas casas.

Para ter os recursos a esse financiamento, o banco vende títulos de investimento, normalmente chamados de CDBs (Certificado de Depósito Bancário) ou LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) garantindo uma remuneração que na maior parte das vezes é vinculada ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário) que, por sua vez, é equivalente à Selic.

Diante disso, quando a Selic sobe, o CDI também sofre influência e o dinheiro que o banco pega emprestado para financiar as operações imobiliárias ficam mais caro. Para compensar, ele sobe os juros do financiamento.

Quando a Selic cai e o CDI também, o dinheiro do banco fica mais barato. Portanto, ele pode baixar os juros para estimular as operações e financiar mais imóveis. O momento da queda histórica da Selic é vista como uma excelente oportunidade para comprar e investir em imóveis, devido à taxa de juros dos financiamentos que tendem a cair.

Isso acontece porque há sempre concorrência entre os bancos pelos financiamentos e investimentos. Se um banco diminui a taxa, os outros também reduzem para não perderem contratos futuros.

Como a cada 45 dias a taxa Selic é alterada podendo aumentar ou diminuir, essa é a chance perfeita para você que deseja financiar um imóvel.

Os que pretendem realizar um financiamento, podem ir até a imobiliária Exho Imóveis, localizada na Rua Pedro Braz de Queirós, 191, no bairro Jundiaí, em Anápolis, ou falar com Pedro Barbosa pelo telefone (62) 98591-5833 ou pelas redes sociais ‘soupedrobarbosa’.

Texto por Núbia Umbelino