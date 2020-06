As imagens mostrando uma mulher descendo de um Chevrolet Ônix, em uma rua do Santa Maria de Nazareth, bairro da região Central de Anápolis, são atribuídas à jovem de 21 anos que acusou o vereador Domingos Paula (PV) de estupro.

Desde o início da manhã desta segunda-feira (29), o vídeo circula pelas redes sociais e seria, conforme sustenta o parlamentar, o álibi que ele tem para refutar a versão da garota.

No Boletim de Ocorrência da Polícia Civil consta que a denunciante teria saído correndo entre 08h30 e 09h30 do gabinete, cerca de uma hora a 30 minutos antes da cena registrada pelas câmeras de segurança.

O vídeo, conforme nota à imprensa apresentada pela defesa do vereador, foi juntado ao inquérito da Delegacia Especializada da Mulher (DEAM) de Anápolis, que investiga o caso desde sexta-feira (26).

A Câmara Municipal de Anápolis, que aguarda notificação para enviar a denúncia ao Conselho de Ética, afirmou ao Portal 6 que não há monitoramento externo no espaço em que fica o gabinete do parlamentar.

A reportagem procurou a jovem para comentar as declarações do vereador e saber se ela confirma ter saído do carro de Domingos Paula no horário de registro do vídeo.

No entanto, nenhum contato telefônico e por mensagem foi respondido. O espaço permanece aberto.