Pessoal, boa noite. Sei da ansiedade de todos pela decisão que devemos tomar baseado no decreto do Governo Estadual que está para ser publicado. Passamos o dia ouvindo representantes de classes, religiosos e também a nossa equipe técnica. Agora há pouco fizemos uma reunião com a equipe jurídica do município e fomos orientados a aguardar a publicação do Decreto Estadual, porque ele vai nos possibilitar saber em quais áreas econômicas exatamente poderemos atuar. Neste momento é necessário muita prudência e cautela pois estamos lidando com a vida em todos os âmbitos. Seguimos trabalhando e analisando tudo com muita responsabilidade.