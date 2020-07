A partir desta sexta-feira (03) começa a valer as normas do último decreto do prefeito Roberto Naves (PP), que coloca Anápolis no grau de risco moderado, trazendo diversas mudanças na dinâmica comercial da cidade.

Pensado para combater o avanço do novo coronavírus no município e mandar um alerta para todos aqueles que não estavam respeitando as normas de distanciamento social, o documento trouxe muitas novidades para a rotina dos anapolinos.

E elas acabaram por levantar algumas dúvidas na população, que precisam se atentar às novas medidas para não sofrerem as punições estabelecidas – que terão início já na próxima segunda-feira (06).

Diante disso, o Portal 6 separou algumas das perguntas mais frequentes e as respondeu de acordo com o que foi determinado no decreto da Prefeitura.

O decreto vai valer até quando?

Será válido de forma ininterrupta, enquanto o município estiver no grau moderado da matriz de risco.

As indústrias podem funcionar?

Todas as indústrias poderão funcionar normalmente, não só as localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), mas as que estão alocadas no perímetro urbano também.

Pode ter cultos e missas?

Como informado pela Prefeitura através das redes sociais, as igrejas têm permissão para ministrar suas reuniões normalmente, durante os sete dias da semana, das 07h às 22h.

Como fica a situação das feiras?

As feiras funcionarão através de um sistema de revezamento semanal onde – quando uma abrir em uma semana, fecha na outra – o calendário oficial informando as respectivas datas ainda será publicado pela Prefeitura.

Comércio de bairro também precisa participar do rodízio?

Os comércios de toda a cidade seguirão a lógica do sistema de rodízio, em que ocorre um revezamento entre os horários de funcionamento.

O que determinará o que abre pela manhã ou pela tarde será o número do lote – pares abrem no turno matutino e ímpares no turno vespertino.

Como irão funcionar as lojas do shopping?

As lojas do shopping poderão abrir normalmente de segunda a sexta, até às 22h, exceto nos finais de semana.