Com o novo decreto do prefeito Roberto Naves (PP), divulgado na tarde desta sexta-feira (03) em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), que alterou de leve para moderada a matriz de risco de contaminação pelo novo coronavírus, os transportes coletivo e privado terão de seguir orientações mais rígidas para continuarem funcionando.

A primeira delas é que a Estação Central, antigo Terminal Urbano, não poderá permitir o embarque de pessoas que apresentem qualquer sintoma gripal, e todos os veículos coletivos terão de manter a ventilação natural, sem o uso do ar condicionado.

Já os transporte de passageiros; seja coletivo intermunicipal, público, privado, urbano ou rural; não podem exceder a capacidade de pessoas sentadas.

Limpeza

Os veículos precisam ser limpos e desinfetados ao final de cada viagem, sendo que é necessária a utilização de água, sabão neutro, álcool 70% e outro desinfetante adequado e autorizado pelo Ministério da Saúde.

O mesmo protocolo de limpeza deverá ser seguido na área do motorista, que inclui o volante, câmbio de marcha, assento e cinto de segurança.

Itens obrigatórios

Dentro dos carros e ônibus é necessária a fixação cartazes para avisar aos usuários sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de tecido ou outras proteções faciais.

Os passageiros também devem ser orientados a não descartar lenços de papel no chão; higienizar sempre as mãos ao deixar o transporte; não levá-las ao olhos, boca ou nariz; se proteger com lenços, toalhas ou com o próprio braço caso precise tossir ou espirrar; além de buscar ajuda médica caso apresente sintomas respiratórios.

Proibidos

Transportes escolares só poderão funcionar na cidade quando as aulas presenciais retornarem. Já os serviços intermunicipais — de Anápolis para outras cidades — devem seguir o decreto do Estado.