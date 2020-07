Já está aberto o concurso público com 209 vagas da Prefeitura de Goiás, município histórico a 160km de Anápolis.

Em nível fundamental as vagas são para Auxiliar de Saúde Bucal, Motorista, Motorista de Ambulância, Agente de Limpeza Urbana, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeiro e Trabalhador Braçal.

No nível médio as oportunidades são para Agente Administrativo, Agente Fiscal de Obras, Posturas, Ambiental, Trânsito e Transportes, do Consumidor e Outros Serviços, Agente Fiscal de Tributos, Agente Fiscal Sanitário, Avaliador de Imóveis, Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.

Já para o nível superior há vagas para Arquiteto Urbanista, Assistente Social, Enfermeiro e Professor P-III.

Os salários variam de R$ 1.045,00 a R$ 3.140,00 e as inscrições, que têm taxa entre R$ 60 e R$ 100, poderão ser feitas de de 27 de julho a 17 de agosto no site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Mais informações estão no edital.