A lista (veja no final da reportagem) com os 150 convocados e cadastro de reserva do concurso público para professores pedagogos da Prefeitura de Anápolis foi publica no Diário Oficial do Município.

Os aprovados, segundo a Administração, chegarão para complementar o quadro de professores do município, que atualmente conta com 2.278 profissionais.

Com a chegada dos novos pedagogos, os 293 contratos temporários, feitos em regime especial para espera do resultado do concurso, serão, em sua maioria, suspensos.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) afirma que a intenção é ocupar o maior número de cargos com servidores efetivos, que contarão com benefícios como quinquênio, regência, titulação, progressão horizontal e vertical.

O concurso público, que teve a Universidade Federal de Goiás (UFG) como banca, contou com 9.464 inscritos – gerando concorrência de mais de 63 pessoas por vaga. Já nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência foram registrados 61 candidatos inscritos.

Confira a lista de aprovados.