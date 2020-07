Esporte de intensidade, o Cross Training tornou-se a moda do momento em Anápolis. Combina atividades físicas e exercícios como levantamento de peso, musculação, fitness, entre outros.

Com a procura, uma parceria da Secretaria Municipal de Esportes com a academia Touros Fit tem levado gratuitamente dicas dos exercícios pela redes sociais da Prefeitura nesta pandemia da Covid-19.

“Trabalhamos o movimento funcional, constantemente variado e de alta intensidade, de acordo com o nível de condicionamento de cada um’’, destaca o professor Djore Fleming.

Ele explica que materiais como caixas, mochilas e galões podem ser utilizados para os três exercícios propostos.

Confira a sequência com imagens abaixo:

1 – Deadlift:

A pessoa fica em pé, em posição ereta. Pés firmes no chão. Pode improvisar dois objetos que servirão como pesos (galões de água, mochila, etc). Levante os pesos com as mãos, até a altura do peito. Flexionar levemente os joelhos para não sobrecarregar a coluna.

2 – Box Jump:

Consiste em saltar para cima de um banco. O objeto pode ter a altura que a pessoa desejar e entender compatível: 30cm, 50cm, etc. A pessoa se posiciona em frente ao banco e pula em cima dele. Depois desce suavemente. Pode alternar os pés. E repita o exercício. Quem não consegue pular sobre o banco, pode apenas subir e descer.

3 –Teto-solo:

Começa com a pessoa em pé. Apoia as duas mãos no solo, jogue os pés para trás. Em seguida se levanta e bate palma com as mãos para cima.

(10 repetições de cada exercício, 3 a 5 rodadas, e marcar seu tempo).