Uma mulher de 43 anos acionou a Polícia Militar no final da noite deste domingo (05) para denunciar ter sido vítima de violência doméstica, na Vila São Vicente, bairro no extremo Sul de Anápolis.

Aos agentes, a vítima relatou que havia recebido um convidado em casa e acabou se desentendendo com ele por causa de uma caixa de som.

O marido dela, de 33 anos, não teria gostado da maneira que o visitante foi tratado e decidiu levá-lo embora.

A mulher, tentando impedir que saíssem, segurou com força a porta do carro. No entanto, o companheiro teria arrancado com o veículo, fazendo com que ela fosse arrastada e caísse no chão.

A ação provocou escoriações nos braços e pernas da vítima, que preferiu se resguardar chamando uma viatura até o endereço.

O homem confirmou ter discutido com a esposa, mas negou a agressão. O caso foi registrado na Central de Flagrantes e deverá ser investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).