Festinhas como a ocorrida no último no último sábado (04) em um condomínio residencial da Vila Jaiara, na região Norte de Anápolis, não devem voltar a ocorrer tão cedo no local.

Os moradores envolvidos na confusão, que necessitou da presença da Polícia Militar (PM), tiveram uma punição exemplar nesta segunda-feira (06).

Em comunicado interno, a administração do condomínio anunciou a aplicação de multas em três apartamentos. R$ 1.161,17; R$ 3.581,87; e R$ 1.139,79 são as quantias que eles terão de desembolsar pela baderna.

‘Considerando que, tais atitudes cometidas isoladamente, prejudicaram a coletividade, desvalorizando o patrimônio e ainda chegaram ao conhecimento público da cidade’, diz trecho do documento obtido pelo Portal 6.

Barraco

Reclamações por conta do som alto e aglomeração em um dos apartamentos multados foi o que provocou todo o barraco no condomínio.

Um dos moradores envolvidos na confusão afirmou que o segurança do prédio teria sido ríspido ao chamar a atenção dos organizadores da festinha.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o profissional por pouco não é agredido. Assista: