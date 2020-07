Levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) no final de junho, antes do início das férias escolares, para avaliar o grau de satisfação das famílias com o ensino remoto oferecido pela rede em Anápolis, aponta que a maioria aprovou a experiência, motivada pela suspensão das aulas presenciais, em 18 de março – uma das primeiras medidas do município para conter o contágio da Covid-19.

Coordenada pelos gestores das unidades escolares, a pesquisa, de acordo com a Semed, ouviu cerca de 80% do alunado e verificou o alcance e aproveitamento das aulas, estimando que 94,21% dos estudantes participaram do processo virtual.

Dos alunos de CEIs e Cmeis (Centro de Educação Infantil e Centro Municipal de Educação Infantil), 85,43% possuem acesso à internet. Já nas modalidades Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos), o resultado foi de 70,77%.

O restante dos atendimentos foi realizado por meio de materiais impressos entregues às famílias – o Guia de Orientação às Famílias, contendo atividades, material didático e instruções para o enfrentamento da pandemia, foi disponibilizado aos estudantes da educação infantil. A distribuição semanal dos conteúdos impressos para moradores da zona rural foi feita por transporte escolar.

Retorno

Embora haja especulação sobre volta às aulas presenciais, em Anápolis ainda não há um cronograma para este ano. A possibilidade depende da situação do município frente à pandemia, acompanhada por autoridades locais de saúde, diretamente ligadas às medidas restritivas e de flexibilização, que respeitam a matriz de risco.

Segundo a Semed, a previsão de retorno das aulas remotas é dia 03 de agosto. Ainda conforme o estudo realizado pela pasta, em todas as etapas de ensino, 82,69% das famílias anapolinas avaliaram o ensino não presencial como “bom” ou “ótimo”.

Para Sonja Maria Lacerda, secretária municipal de Educação, os dados levantados são positivos. “Sessenta por cento dos domicílios brasileiros não contam com computador, segundo a pesquisa TIC Domicílios 2019. Em uma realidade como essa, alcançar [94,21%] quase 100% de participação nas aulas é uma vitória grandiosa para a rede”, comemora.