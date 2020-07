Escrito e dirigido por Ribamar Ribeiro, o espetáculo teatral Tricotando Histórias inicia nesta sexta-feira (10) seu circuito de apresentações online em Anápolis com narrativas medievais e o olhar da brasilidade e do teatro narrativo.

Histórias que buscam o lúdico e a imaginação do universo infantil. A Condessinha que fica trancada em seu palácio mas consegue sua liberdade, um Rei e uma Rainha que tem como filha uma Moça-Maçã, são algumas das histórias que se constroem para o público como um jogo de cena e interpretação.

Este tricotar de histórias é o conceito do espetáculo, que tem classificação livre e é para toda a família. Segundo a organização, o circuito de apresentação online contará ainda com oficinas de Contação de Histórias, Artes do Corpo e Jogos Teatrais, 100% virtuais.

Confira as datas:

10/07 (sexta-feira) – 19h

12/07 (domingo) – 19h

17/07 (sexta-feira) – 19h

18/07 (domingo) – 19h

A transmissão online do espetáculo ocorrerá pelo Instagram @tricontandohistorias e também pelo Youtube.

FICHA TÉCNICA

Direção e Dramaturgia: Ribamar Ribeiro

Produção: José Fábio da Silva

Assistente de Produção e Direção: Hariane Rodrigues

Treinadora Corporal: Ingrid Rabelo

Elenco: Hariane Rodrigues e Nayane Ataídes

Fotografia e Filmagem: Rafael Ferraz

Publicidade e Designer: Graziano Magalhães

Cenário: Desenho de Alê Carneiro. Execução de Aroldo Pedreira

Figurino: Desenho de Alê Carneiro. Execução: Clarete Silva da Clara Luz Confecção.

Maquiagem e Cabelo: Concepção de Getúlio Nascimento. Execução: Elenco.

Técnico de Som: Sérgio Inocêncio

Artesã: Luceni Januário Dias (ART Lu – Bonecas de pano)

Intérprete de Libras: Leonino Sepulvida de Oliveira

Iluminação: Prosa Produções