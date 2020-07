É brasiliense e morava em residência própria, na Nova Vila Jaiara, bairro da região Norte de Anápolis. Exerceu, enquanto estava sendo ouvido pelas autoridades, o direito de não informar há quanto tempo. Foi lá que o dentista Daniel Rodrigues Gomes, de 27 anos, foi detido na última quinta-feira (09).

Há quase dois meses, ele vinha sendo investigado pela suspeita de manter um acervo de pornografia infantil juntamente com o companheiro, o músico Hélio Benedito dos Santos Cordeiro Júnior, de 25 anos. O Portal 6 obteve cópia do Termo de Interrogatório, prestado pelo dentista à Polícia Civil (PC).

Daniel disse que nada tinha a declarar sobre a imputação do crime. Quanto aos vídeos de pornografia infantil, recebidos e armazenados no Telegram do celular dele, afirmou que falará apenas em juízo. Também permaneceu em silêncio quando perguntado sobre o plano de dopar um bebê e estuprá-lo com o companheiro.

O dentista revelou que já ficou internado em instituição de proteção de menores ou casas de tratamento de enfermidade mental. Não especificou qual. Respondeu que tem sim religião e vícios em tabaco e álcool, assentindo que ingere bebidas alcoólicas com frequência.

Daniel relatou não ter filhos. Nada declarou sobre os lugares que costuma frequentar nem a respeito de sua situação financeira. Pelo flagrante, teve a fiança arbitrada em R$ 35.575,00. Sem recursos para pagá-la, foi preso temporariamente.

Em contato com a redação do Portal 6 na tarde desta sexta-feira (10), a defesa dele exprimiu que os procedimentos do caso tramitam em sigilo e que “há apenas suspeitas em momento embrionário, que podem ser revertidas em momento posterior da investigação ou na ocasião da instrução de eventual Ação Penal”.