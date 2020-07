O prefeito Roberto Naves (PP) anunciou na noite desta sexta-feira (10) que Anápolis passa a contar, a partir de segunda-feira (13), com um segundo centro de internação exclusivo para pacientes do município com diagnóstico de Covid-19.

Segundo Roberto, o local contará com 35 leitos de enfermaria e funcionará dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Leblon. “Uma obra que foi abandonada em 2016, retomada na atual gestão e finalizada há poucos dias”, afirmou.

O prefeito destacou ainda que o novo complexo, nunca antes ocupado, dispõe de excelente estrutura, equipamentos de ponta e equipes já capacitadas para começar atender os pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Roberto também explicou que após a pandemia, o centro de internação passará a atuar como foi projetado: para ser a UBS dos moradores do Residencial Leblon e região. Além dos 35 novos leitos de enfermaria, Anápolis também terá mais dez leitos de UTI para pacientes com Covid-19 a partir de segunda.

Antecipada pela seção Rápidas do Portal 6, a informação foi confirmada pelo prefeito em vídeo publicado nas redes sociais. Estes novos leitos de UTI foram incorporados à unidade Norma Pizzari Gonçalves, instalada no antigo Colégio Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Jundiaí.

Com isso, ao todo, somará 72 a quantidade de enfermarias para Covid-19 mantidas pela Prefeitura de Anápolis e 43 o número de UTIs. Um acréscimo que tira o município da situação de alerta para o nível crítico da matriz de risco, que determina lockdown como medida preventiva para o colapso no sistema de saúde.