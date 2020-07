O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) atingiu 100% de ocupação dos leitos reservados para Covid-19, neste sábado (11).

As informações constam no painel covid.anapolis.go.gov.br, que mostra a quantidade de leitos públicos para a Covid-19 no município.

O HUANA tem 18 leitos exclusivos de enfermaria e 15 de UTI para atendimento de casos graves de suspeitos e confirmados. Todos, até às 23h00, estavam registrados como ocupados na plataforma da Prefeitura.

Além de Anápolis, a unidade também atende todos os outros municípios da macrorregião. Segundo o HUANA, a ocupação de leitos é dinâmica e vai atualizando em consonância com o quadro clínico dos pacientes.

Em nota ao Portal 6, a assessoria de imprensa do hospital disse que 18 novos leitos de UTI estão sendo preparados para reforçar o atendimento. “Com data provável de abertura para dia 20 de julho”, informou.