Mais uma festa clandestina que desrespeitava os decretos de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus foi encerrada neste sábado (11), em Anápolis.

A ‘resenha’ ocorria numa residência do Bairro Boa Vista e contava com cerca de 12 jovens, que antes das 19h já estavam todos reunidos com som alto e diversos tipos de bebidas: de vodka à água de coco.

O responsável, que tem 27 anos, disse à Força Tática, convênio da Prefeitura de Anápolis com a Polícia Militar (PM), ter ciência de que aglomerações estão proibidas.

Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. Os demais, após revista, tiveram de ir para casa.

Além da corporação, a Vigilância Sanitária também esteve no local. Um processo administrativo, que culminará em multa de R$ 3 mil, já foi aberto pelo órgão.

O Portal 6 obteve imagens exclusivas. Veja galeria no destaque e vídeo abaixo:

