View this post on Instagram

Pessoal, nesta quinta-feira (16), estaremos reavaliando nossa situação de risco do Coronavírus em Anápolis e adianto a vocês que existe uma possibilidade real de retornarmos para o RISCO LEVE. Como vocês sabem, nossa matriz de risco leva em consideração os leitos exclusivos para COVID-19 disponíveis na cidade. Com as ações que fizemos neste final de semana, ampliando mais 35 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI, além de mais outros 10 que estaremos instalando durante esta semana, é possível sim que na quinta-feira possamos voltar ao RISCO LEVE e permitir um maior funcionamento das atividades econômicas. É como temos dito sempre: enquanto tivermos a oportunidade de salvar vidas e manter a economia, assim faremos!