Beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receber a quarta parcela do auxílio emergencial. Segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento para este grupo está programado para ocorrer entre 20 e 31 de julho.

O dinheiro será efetuado através da poupança social digital e também em agências da Caixa. Os beneficiários do Bolsa Família receberão conforme o Número de Identificação Social (NIS). Confira o calendário:

Número final do NIS / Data de pagamento

NIS final 1 / 20 de Julho

NIS final 2 / 21 de Julho

NIS final 3 / 22 de Julho

NIS final 4 / 23 de Julho

NIS final 5 / 24 de Julho

NIS final 6 / 27 de Julho

NIS final 7 / 28 de Julho

NIS final 8 / 29 de Julho

NIS final 9 / 30 de Julho

NIS final 0 / 31 de Julho

A lei que criou o auxílio emergencial definiu o pagamento em três parcelas mensais de R$ 600 para ajudar a população de baixa renda a atravessar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Pressionado pelo Congresso Nacional, o Governo Federal ampliou o benefício em mais duas parcelas. Para os trabalhadores informais – não beneficiários do Bolsa Família – o calendário de pagamento ainda não foi definido.

Há a possibilidade de que para este grupo o auxílio emergencial seja pago de maneira fracionada: no começo de agosto R$ 500 e no fim um complemento de R$ 100.

Já em setembro, os R$ 600 devem ser divididos em duas partes iguais: R$ 300 no começo do mês e R$ 300 no fim. Um comunicado oficial explicando estes pagamentos deve ser divulgado nos próximos dias.