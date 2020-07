Após registrar quase 200 mortes violentas em 2016, Anápolis viu o número de homicídios cair drasticamente nos anos seguintes.

Em 2020, no primeiro semestre, foram 34 assassinatos, quase 50% a menos do verificado no mesmo período de 2019.

O isolamento social, causado pela pandemia, pode ter influenciado esse índice? Que outros fatores e esforços foram empreendidos para essa redução?

Esse foi o Tema de Hoje, o podcast diário do Portal 6, nesta quarta-feira (15), que fez essas e outras perguntas para Vander Coelho, o delegado titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

Há onze anos na Polícia Civil, sendo cinco deles como escrivão, ele também fala sobre o funcionamento do GIH e da importância das denúncias anônimas para a elucidação de casos.

