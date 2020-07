Há exatamente uma semana atrás, no dia 08 de julho, a seção Rápidas do Portal 6 noticiou em primeira mão que o prefeito Roberto Naves (PP) estava com suspeita de Covid-19.

A dúvida surgiu depois que um servidor, que esteve em contato com o mandatário no dia anterior, testou positivo para a doença.

Desde então, Roberto cancelou sua agenda e trabalhou de forma remota, se mantendo em isolamento domiciliar juntamente com a esposa.

Em uma live, realizada nas redes sociais nesta terça-feira (14), o prefeito anunciou que havia feito o teste para confirmar a doença na segunda-feira (13).

O resultado foi divulgado no início da tarde desta quarta-feira (15), e foi negativo.

Sendo assim, ele retomará a rotina cotidiana no gabinete.