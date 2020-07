O Corpo de Bombeiros de Anápolis precisou se deslocar às pressas até a BR-060, nas proximidades do Posto Presidente, para socorrer a vítima de um acidente grave de trânsito na manhã desta quinta-feira (16).

Informações preliminares apontam apenas que o condutor de um caminhão de médio porte atingiu a traseira de outro. A dinâmica de como tudo aconteceu ainda é uma incógnita.

Com a colisão, o caminhoneiro ficou preso nas ferragens do veículo. Ele também ficou com escoriações e suspeita de fraturas em membros inferiores.

Ao todo, sete militares tiveram de usar técnicas de salvamento para retirar a vítima do caminhão e prestar os primeiros socorros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local e o caminhoneiro foi levado consciente para o Ânima Centro Hospitalar.