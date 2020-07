Quatro equipes da Polícia Militar (PM) tiveram de se deslocar até o Residencial Copacabana, na região Sudoeste de Anápolis, na noite desta quinta-feira (17), para atender uma situação complicada.

É que no endereço solicitado estava um casal com várias lesões pelo corpo e, junto deles, cinco sobrinhos de dez, nove, sete, seis e quatros anos. O mais velho tinha marcas de chutes no abdome.

Os tios contaram aos policiais que o pai das crianças, de 32 anos, os atacou com pedradas e várias ameaças. Tudo isso porque as crianças fugiram para casa deles porque estariam sendo maltratadas e espancadas pelos genitores.

A versão dos maus-tratos foi confirmada pelos menores e a corporação decidiu ir até a residência dos responsáveis. O pai foi abordado logo na esquina e a mãe, de 25 anos, avistou os policias de longe e os recebeu com muitos palavrões.

Alterada, a mulher ainda se negou a ir para delegacia e precisou ser algemada. Neste momento, na frente dos agentes, ameaçou de morte a tia das crianças.

Na Central de Flagrantes, o pai foi autuado por lesão corporal dolosa, injúria, maus-tratos e ameaça. Já a mãe responderá por injúria, ameaça, maus-tratos e resistência.

Nenhuma fiança foi arbitrada e o casal deverá ficar hospedado no Centro de Inserção de Anápolis. As crianças estão sob os cuidados do Conselho Tutelar.