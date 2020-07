O Hot Park, maior parque aquático da América Latina, ocupa a terceira posição no ranking dos “Top 10 Parques Aquáticos da América Latina” e a nona posição no “Top 20 Parques Aquáticos do Mundo”, segundo pesquisa “Theme Index and Musem Index 2019”, divulgada pela Themed Entertainment Association (TEA/AECOM), uma associação internacional sem fins lucrativos que representa os principais criadores, desenvolvedores, designers e produtores de lugares e experiências interessantes.

Pelo quinto ano consecutivo no ranking dos 20 mais visitados, o parque atingiu a marca de 1,469 milhão de visitantes no ano de 2019.

“O evento temático Hot Park – A Festa se tornou tradicional em nosso calendário por proporcionar duas horas a mais de diversão, sendo um grande chamariz para nossos clientes day user. Outro fator que trouxe mais visibilidade ao empreendimento foram os conteúdos gerados, como o canal DesafiYou que traz influenciadores em várias atrações. Isso nos permitiu alcançarmos um público maior”, afirma Miguel Diniz, Gerente Geral de Experiência Marketing e Vendas Aviva.

Com uma área de 55 mil m² abastecidos por águas quentes, correntes e naturais, o Hot Park oferece entretenimento por meio de diferentes atrações que atendem a famílias como: Hotibum, Acqua River e Lazy River, e aos que buscam adrenalina, como o Xpirado e o Half Pipe.

Até o dia 06 de agosto de 2020, o Hot Park estará com funcionamento exclusivo para os hóspedes do Rio Quente Resort. A partir de 07 de agosto, o parque deve reabrir ao público externo com capacidade reduzida devido aos decretos locais para prevenção da Covid-19.