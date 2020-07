A Enel desmentiu nesta segunda-feira (20) o boato que circulou nos últimos dias a respeito das contas de energia, em Anápolis.

Na corrente, disseminada por páginas de Facebook e grupos de WhatsApp, era afirmado que se tratava de golpe os boletos com registro do Banco do Brasil e CELG Distribuição como beneficiária do pagamento.

A Enel esclareceu que cerca de 800 mil clientes goianos, que tem o costume de pagar suas contas em casas lotéricas, receberam os boletos com essas informações e explicou o motivo.

Segundo a empresa, o registro no Banco do Brasil foi aplicado para facilitar o processamento do pagamento. Já o nome CELG Distribuição, por sua vez, aparece por ser a razão social da companhia energética.

A Enel ainda pontuou que quem recebeu o boleto com código de barras para pagamento preferencialmente por meios digitais, também pode utilizar o mesmo com tranquilidade para o pagamento da fatura.

Confira o guia lançado pela empresa: