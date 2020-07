Em Beit Awwa, na Cisjordânia, um filho passou a escalar a parede de um hospital para ver a mãe, internada por Covid-19, pela janela.

Jihad Al-Suwaiti, de 30 anos, estava impedido de entrar na unidade onde ela, de 73 anos, se encontrava hospitalizada por conta dos riscos de contaminação e propagação da Covid-19.

A mulher também era paciente de câncer e faleceu no último dia 16 na UTI do Hospital Estadual de Hebron.

De acordo com a rede de televisão Al Jazeera, ele a visitou diariamente, até o dia de sua morte. O registro emocionou o mundo e vem repercutindo nas redes sociais. Confira:

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020