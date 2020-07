As aulas presenciais em Goiás seguem suspensas até o final de agosto, com previsão de retorno a partir de setembro, de forma gradual e planejada.

Segundo o Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao Coronavírus, a orientação sobre a possível data de volta às aulas será reavaliada na segunda quinzena do próximo mês, considerando a evolução da pandemia.

A decisão de prorrogar a suspensão das aulas presenciais nesta quarta-feira (22) se fundamentou no aumento de casos da Covid-19, que ainda torna inseguro o retorno dos estudantes e professores, neste momento.

Conforme o COE, medidas sanitárias já adotadas em outros locais apontam para uma retomada segura a partir do momento em que Goiás apresentar uma redução no registro de novos casos, mantendo essa tendência de queda por, no mínimo, duas semanas consecutivas.

O grupo aponta que do ponto de vista sanitário, não há impedimento para que atividades administrativas e de preparo das aulas sejam realizadas presencialmente nas instituições, desde que os protocolos de segurança, já adotados em outros locais, sejam cumpridos.

“Entretanto, essa não é uma determinação do COE, visto que cabe às autoridades da educação deliberar sobre essas questões”, destacou em comunicado à imprensa.