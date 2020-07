O Procon Anápolis realizou pesquisa para verificar o preço dos testes para diagnóstico da Covid-19.

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, a coleta foi realizada no dia 22 de julho em oito laboratórios e abrangeu os tipos: rápido, IgM e IgG; RT-PCR; e sorológico, IgA e IgG.

O rápido, que não é necessário pedido médico para realização, está sendo encontrado por entre R$ 140 e R$ 280.

O RT-PRC, padrão ouro no diagnóstico da doença por identificar o vírus no período em que está ativo no organismo, que é realizado apenas com pedido médico, está custando entre R$ 300 e R$ 375.

Já os tipos sorológicos, o IgA, IgG ou IgM e IgG – detectam a presença de anticorpos contra o novo coronavírus – e o valor do teste oscila entre R$ 190 a R$ 300 (IgG e IgM) e R$ 120 a R$ 160, no caso do teste IgA e IgG.

Dos laboratórios pesquisados pelo Procon Anápolis, apenas três realizam coleta domiciliar e um no formato drive-thru.

Robson Torres, secretário da pasta, explica que por tratar-se de tema que envolve a saúde humana (bem maior de todo ser vivo), o tipo de teste a ser escolhido prescinde de muita atenção e cautela.

“É nosso dever informar e orientar os consumidores acerca das características destes testes, dos valores e dos graus de confiabilidade”, pontua.

Confira a pesquisa na íntegra.