Termina no próximo dia 02 de agosto as inscrições para o projeto Superamos Juntos, do Banco Santander, que vai selecionar alunos da UniEVANGÉLICA, em Anápolis, para receberem bolsas de R$ 4 mil.

O objetivo é ofertar um auxílio financeiro para que os estudantes consigam continuar com os estudos durante a pandemia do novo coronavírus.

Do valor total da bolsa, R$ 300 ficará com o aluno para compra de materiais didáticos e R$ 3,7 mil será depositado para que o Centro Universitário desconte da matrícula ou mensalidades.

As inscrições devem ser feitas no site do Santander e o resultado da seleção está previsto para ser divulgado em 08 de setembro.

Veja quais são os requisitos para participar: