Um descarregamento comum de madeira acabou se tornando uma tragédia na tarde desta sexta-feira (24) na Vila Jaiara, bairro da região Norte de Anápolis.

Isso porque um homem, de 45 anos, foi atingido acidentalmente por uma tora enquanto realizava o procedimento de retirada do material em uma serraria local.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o companheiro da vítima, que estava na parte de cima do caminhão, ainda teria avisado que iria soltar as madeiras, mas a informação não foi ouvida a tempo.

O Corpo de Bombeiros chegou a atender o homem, mas ele não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que também foi acionado para atender o ocorrido.

O Instituto Médico Legal (IML) já fez a remoção do corpo.