Respira mãe! Nem sei como começar! Mas vou tentar! Já sabíamos que Chico nasceria com disfunção renal grave, mas, no nascimento, vieram outras várias surpresas: cardiopatia, hipotireoidismo e uma displasia pulmonar herdada pelos 3 meses de entubação, além da Síndrome de Down! Após nascer, morou no hospital por longos 6 meses, vivendo hoje em sistema de ‘home care’, com enfermagem 24h, fono, fisios, pediatra, que o atendem em internação domiciliar pelos cuidados de que ainda necessita! Vira e mexe dava um pulo aqui no hospital para resolver coisas que foram aparecendo ao longo do tempo devido à sua fragilidade. Sempre superou! Daí que se iniciam tempos sombrios, os que estamos vivenciando hoje, e, como sabem, fomos surpreendidos com Chico contaminado pelo coronavírus! Perdi o chão, sinceramente, mas, como sabem, vivemos um dia de cada vez e fomos deixando tudo se ajeitar! Hoje, está fazendo 14 dias de quando se iniciaram os sintomas, que, em Chico, foram dores abdominais e no corpo! E não é que acabamos de receber a feliz notícia de que ele não transmite mais, pelo tempo discorrido! Então, estamos indo para a pediatria, porque ele vai precisar ser avaliado ainda na gastro, que estava vazando muito quando chegamos aqui! O que é certo é que CHICO VENCEU A COVID!!! Estamos muito felizes! E ele parece que entende e já até voltou a ser um leão aqui, está soltando seus gritinhos, porque sente, certamente, tudo o que está acontecendo! Amigos, gostaria de agradecer muito. Muito, mas muito obrigada mesmo, para quem torceu, obrigada pelas orações, pelos pensamentos positivos, a energia maravilhosa e as vibrações mais poderosas do universo! Chico veio mesmo para nos ensinar e o que eu tenho pra dizer, por fim, é que tenho muito orgulho do meu super herói, meu filho tão amado Francisco! Bora, Chico, sair daqui do setor de covid, torcendo para que os que ficam se recuperem e que tudo fique bem! Agradecer, ainda, infinitamente a todos os profissionais de saúde que cuidaram COM TANTO AMOR de Chico! Guerreiraços, meu Deus, que orgulho, que garra. As meninas da limpeza, sempre delicadas e cheias de amor no coração! Obrigada! #superchico #omeninomaisfortedomundo #bora