Informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou no final da tarde deste sábado (25) mais 94 casos de Covid-19.

Registrados nas últimas 24h, eles se referem a 47 pacientes do sexo feminino, com idade entre 19 e 96 anos, e 47 do sexo masculino, de seis a 98 anos, que receberam diagnóstico laboratorial positivo da doença.

A pasta também divulgou quatro óbitos. Pela manhã eram dois no sistema. Entraram para estatística um homem de 52 anos, que faleceu no dia 23 de julho, e um homem de 91 e duas mulheres, de 57 e 96, que faleceram hoje.

Ao todo, 71 moradores da cidade já perderam a vida em decorrência das complicações da Covid-19 desde o início da pandemia.

Com os novos 94 casos, Anápolis acumula 3.337 confirmações. Os pacientes recuperados somam 1.854. Os demais encontram-se em isolamento domiciliar ou internados.

Em tempo real, os dados são atualizados pela plataforma covid.anapolis.go.gov.br.