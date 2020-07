O tempo em Anápolis se manteve em uma constante durante todo o mês de julho até então.

A seca, aliada com a ausência de chuva, a temperatura amena e a umidade do ar relativamente baixa definiram o cenário meteorológico da cidade. Mas o que esperar para o início do mês de agosto que se aproxima?

De acordo com o Climatempo, algo muito parecido com o que foi visto nas últimas semanas.

Isso porque a probabilidade de chuva, nos primeiros sete dias de agosto, ainda é nula.

A temperatura mínima prevista para o período é de 11ºC, no primeiro, segundo e terceiro dia do mês. Já a máxima está prevista para o dia cinco, onde os termômetros da cidade poderão registrar até 29ºC.